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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Богемианс 1905
Спарта - Богемианс 1905: обзор матча 27 августа 2022
Спарта
27.08.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс 1905
53'
Т. Чванчара
10'
П. Хронек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Богемианс 1905
Замена
Я. Фортельный
️️️️
К. Данек
83'
82'
Желтая карточка
М. Гала
81'
Замена
M. Koubek
️️️️
П. Хронек
Замена
М. Сачек
️️️️
Л. Садилек
74'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Янкто
74'
71'
Замена
М. Гала
️️️️
Д. Пушкач
70'
Замена
D. Krch
️️️️
Я. Коваржик
57'
Замена
L. Muzik
️️️️
М. Беран
57'
Замена
О. Петрак
️️️️
А. Янош
Замена
Л. Юлиш
️️️️
А. Карабец
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чванчара
53'
Желтая карточка
А. Серенсен
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Хронек
Пас отдал
Д. Пушкач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Михал Беран
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Богемианс 1905
21
Lukas Soukup
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
4-5-1
30
Холек
5
Хойер
4
Серенсен
30
Зелены
19
Мейдр
21
Янкто
9
Карабец
8
Павелка
18
Садилек
9
Данек
70
Чванчара
4-5-1
1
39
Крапка
16
4
29
16
19
Коваржик
15
Хронек
30
Пушкач
8
Янош
7
Беран
18
Садилек
61
Сачек
61
Сачек
18
Садилек
21
Янкто
17
Минчев
17
Минчев
21
Янкто
9
Карабец
39
Юлиш
39
Юлиш
9
Карабец
9
Данек
8
Фортельный
8
Фортельный
9
Данек
30
Пушкач
17
Гала
17
Гала
30
Пушкач
19
Коваржик
0
0
19
Коваржик
8
Янош
31
Петрак
31
Петрак
8
Янош
15
Хронек
15
15
15
Хронек
7
Беран
9
9
7
Беран
Остались в запасе
Спарта
Богемианс 1905
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Остались в запасе
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Спарта - Богемианс 1905
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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Спарта
Богемианс 1905
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