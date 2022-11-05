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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Фастав
Богемианс 1905 - Фастав: обзор матча 05 ноября 2022
Богемианс 1905
05.11.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Фастав
55'
А. Крапка
67'
L. Hulka
86'
Р. Квет
30'
M. Fillo
36'
В. Чантуришвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Фастав
Замена
D. Krch
️️️️
Р. Квет
90'
+4
90'
Желтая карточка
А. Фантис
87'
Желтая карточка
M. Rakovan
Желтая карточка
Р. Квет
86'
ГОЛ! 3:2!
Р. Квет
86'
Замена
M. Novy
️️️️
В. Дрчал
86'
Замена
L. Muzik
️️️️
Э. Прекоп
86'
76'
Желтая карточка
В. Прохазка
69'
Замена
Л. Джаво
️️️️
В. Вукадинович
69'
Замена
А. Фантис
️️️️
L. Bartosak
ГОЛ! 2:2!
L. Hulka
Пас отдал
Р. Квет
67'
63'
Желтая карточка
R. Reiter
Замена
М. Беран
️️️️
M. Dostal
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Крапка
Пас отдал
П. Хронек
55'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Я. Коваржик
46'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Янецки
36'
ГОЛ! 0:2!
В. Чантуришвили
Пас отдал
В. Вукадинович
30'
ГОЛ! 0:1!
M. Fillo
Пас отдал
В. Чантуришвили
20'
Замена
M. Fillo
️️️️
Я. Сильны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
4-4-3
29
16
4
39
Крапка
16
19
Коваржик
15
Хронек
16
Квет
17
Дрчал
59
11
Прекоп
4-3-4
2
26
Прохазка
88
31
7
68
Янецки
7
Чантуришвили
1
28
21
Сильны
77
Вукадинович
16
Квет
0
0
16
Квет
17
Дрчал
32
32
17
Дрчал
19
Коваржик
30
Пушкач
30
Пушкач
19
Коваржик
16
7
Беран
7
Беран
16
11
Прекоп
9
9
11
Прекоп
21
Сильны
0
0
21
Сильны
77
Вукадинович
44
Джаво
44
Джаво
77
Вукадинович
31
15
Фантис
15
Фантис
31
Остались в запасе
Богемианс 1905
Фастав
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Богемианс 1905 - Фастав
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Богемианс 1905
Фастав
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
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1
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2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
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