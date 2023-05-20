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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Богемианс 1905
Спарта - Богемианс 1905: обзор матча 20 мая 2023
Спарта
20.05.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Богемианс 1905
69'
Л. Крейчи (П)
85'
Я. Кухта
58'
А. Янош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Богемианс 1905
ГОЛ! 2:1!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Крейчи
85'
83'
Замена
L. Muzik
️️️️
Э. Прекоп
83'
Замена
Я. Моравек
️️️️
М. Гала
Замена
К. Данек
️️️️
М. Минчев
77'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Карабец
77'
75'
Замена
M. Dostal
️️️️
Я. Коваржик
75'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Янош
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Крейчи
69'
66'
Желтая карточка
R. Vales
Замена
К. Лячи
️️️️
Ф. Панак
63'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Янош
Пас отдал
Д. Пушкач
57'
Желтая карточка
Э. Прекоп
56'
Желтая карточка
Я. Коваржик
53'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Я. Матушек
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Кайринен
46'
Замена
К. Хойер
️️️️
Я. Зелены
46'
Желтая карточка
Я. Кухта
42'
Желтая карточка
А. Карабец
41'
Желтая карточка
Я. Зелены
38'
14'
Желтая карточка
А. Янош
Желтая карточка
К. Кайринен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Спарта
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
39
Tomáš Schánělec
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Богемианс 1905
21
Lukas Soukup
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
7
Михал Беран
АП
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
3-3-3-1
32
Коварж
4
Серенсен
19
Мейдр
30
Зелены
27
Панак
37
Крейчи
3
Витик
6
Кайринен
17
Минчев
9
Карабец
7
Кухта
4-4-2
1
4
29
39
Крапка
17
Гала
8
Янош
19
Коваржик
10
Матушек
16
11
Прекоп
22
30
Зелены
5
Хойер
5
Хойер
30
Зелены
9
Карабец
11
Мабиль
11
Мабиль
9
Карабец
27
Панак
20
Лячи
20
Лячи
27
Панак
17
Минчев
9
Данек
9
Данек
17
Минчев
6
Кайринен
18
Садилек
18
Садилек
6
Кайринен
19
Коваржик
16
16
19
Коваржик
17
Гала
30
Моравек
30
Моравек
17
Гала
8
Янош
7
Беран
7
Беран
8
Янош
11
Прекоп
9
9
11
Прекоп
10
Матушек
30
Пушкач
30
Пушкач
10
Матушек
Остались в запасе
Спарта
Богемианс 1905
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
39
Tomáš Schánělec
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
39
Tomáš Schánělec
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Спарта - Богемианс 1905
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
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