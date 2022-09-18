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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Богемианс 1905
Пардубице - Богемианс 1905: обзор матча 18 сентября 2022
Пардубице
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Богемианс 1905
55'
А. Янош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Богемианс 1905
Желтая карточка
M. Červenka
90'
+2
88'
Замена
D. Krch
️️️️
А. Янош
Замена
М. Члумецки
️️️️
М. Хелешич
81'
79'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Д. Пушкач
79'
Замена
L. Muzik
️️️️
Р. Квет
Замена
К. Вацек
️️️️
E. Tischler
75'
62'
Замена
М. Гала
️️️️
П. Хронек
62'
Замена
М. Беран
️️️️
Я. Коваржик
Замена
T. Zahradníček
️️️️
Д. Яношек
61'
Замена
M. Červenka
️️️️
P. Cerny
61'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Янош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
2
Робин Гранац
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пардубице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
30
Marek Červenka
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Богемианс 1905
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
2-3-5
35
Маркович
20
Хелешич
27
Влчек
39
Яношек
24
Солил
6
9
14
31
Костка
28
2
Гранац
4-5-1
1
29
16
4
39
Крапка
8
Янош
16
Квет
16
30
Пушкач
19
Коваржик
15
Хронек
20
Хелешич
4
Члумецки
4
Члумецки
20
Хелешич
14
7
Вацек
7
Вацек
14
39
Яношек
23
23
39
Яношек
9
30
30
9
15
Хронек
17
Гала
17
Гала
15
Хронек
8
Янош
0
0
8
Янош
19
Коваржик
7
Беран
7
Беран
19
Коваржик
16
Квет
9
9
16
Квет
30
Пушкач
17
Дрчал
17
Дрчал
30
Пушкач
Остались в запасе
Пардубице
Богемианс 1905
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
26
P. Kurka
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
32
Martin Novy
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
26
P. Kurka
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Пардубице - Богемианс 1905
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Пардубице
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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