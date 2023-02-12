Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Спарта
Богемианс 1905 - Спарта: обзор матча 12 февраля 2023
Богемианс 1905
12.02.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
2 : 6
Завершен
Спарта
48'
А. Чермак
70'
А. Чермак (П)
56'
Л. Гараслин
67'
Т. Чванчара
81'
Я. Кухта
90+3'
М. Минчев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Спарта
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
М. Минчев
Пас отдал
А. Мабиль
89'
Замена
К. Лячи
️️️️
Л. Садилек
89'
Замена
️️️️
Я. Кухта
Замена
М. Гала
️️️️
Д. Пушкач
86'
Замена
V. Novak
️️️️
Я. Матушек
86'
83'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
81'
ГОЛ! 2:3!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Садилек
Замена
M. Novy
️️️️
M. Dostal
77'
Замена
L. Muzik
️️️️
Я. Коваржик
77'
71'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Т. Чванчара
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Чермак
70'
67'
ГОЛ! 1:2!
Т. Чванчара
Пас отдал
К. Кайринен
Желтая карточка
L. Hulka
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гараслин
ГОЛ! 1:0!
А. Чермак
Пас отдал
М. Беран
48'
47'
Желтая карточка
Т. Виснер
Замена
М. Беран
️️️️
Э. Прекоп
46'
Пенальти не реализован!
Д. Пушкач
45'
+3
36'
Желтая карточка
Т. Чванчара
Желтая карточка
Э. Прекоп
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
19
Ян Коваржик
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Спарта
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3-1-3-3
23
Йедличка
29
16
4
31
Петрак
19
Коваржик
47
Чермак
10
Матушек
22
30
Пушкач
11
Прекоп
4-2-2-2
32
Коварж
3
Витик
28
Виснер
30
Зелены
4
Серенсен
7
Крейчи
6
Кайринен
18
Садилек
10
Гараслин
7
Кухта
70
Чванчара
16
32
32
16
30
Пушкач
17
Гала
17
Гала
30
Пушкач
11
Прекоп
7
Беран
7
Беран
11
Прекоп
10
Матушек
11
11
10
Матушек
19
Коваржик
9
9
19
Коваржик
10
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
10
Гараслин
70
Чванчара
11
Мабиль
11
Мабиль
70
Чванчара
18
Садилек
20
Лячи
20
Лячи
18
Садилек
Остались в запасе
Богемианс 1905
Спарта
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Богемианс 1905 - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Богемианс 1905
Спарта
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+