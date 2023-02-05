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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Богемианс 1905
Градец-Кралове - Богемианс 1905: обзор матча 05 февраля 2023
Градец-Кралове
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Богемианс 1905
7'
L. Hulka
41'
В. Дрчал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Богемианс 1905
85'
Замена
L. Muzik
️️️️
Э. Прекоп
85'
Замена
А. Кадлец
️️️️
А. Янош
83'
Желтая карточка
А. Янош
Желтая карточка
P. Dvorak
79'
77'
Желтая карточка
М. Йедличка
70'
Замена
Я. Матушек
️️️️
В. Дрчал
Замена
P. Dvorak
️️️️
П. Кодеш
63'
Замена
М. Труса
️️️️
Я. Клима
63'
55'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
Д. Пушкач
55'
Замена
M. Dostal
️️️️
Я. Коваржик
50'
Вторая желтая
D. Kostl
41'
ГОЛ! 0:2!
В. Дрчал
31'
Желтая карточка
D. Kostl
7'
ГОЛ! 0:1!
L. Hulka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
16
Daniel Kostl
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
23
Якуб Рада
ОП
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
3-1-3-2-2
39
Клима
25
Чех
28
Лейбл
16
Кодеш
17
29
Габриэль
42
Смрз
11
Ринеш
16
Новотны
15
12
1-1-4-4
23
Йедличка
29
31
Петрак
47
Чермак
8
Янош
19
Коваржик
16
17
Дрчал
11
Прекоп
30
Пушкач
22
16
Кодеш
0
0
16
Кодеш
39
Клима
46
Труса
46
Труса
39
Клима
19
Коваржик
16
16
19
Коваржик
30
Пушкач
4
4
30
Пушкач
17
Дрчал
10
Матушек
10
Матушек
17
Дрчал
11
Прекоп
9
9
11
Прекоп
8
Янош
27
Кадлец
27
Кадлец
8
Янош
Остались в запасе
Градец-Кралове
Богемианс 1905
1
Patrik Vízek
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
23
Якуб Рада
ОП
91
Pavol Bajza
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
23
Якуб Рада
ОП
91
Pavol Bajza
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Градец-Кралове - Богемианс 1905
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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