Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Теплице
Богемианс 1905 - Теплице: обзор матча 28 января 2023
Богемианс 1905
28.01.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Теплице
56'
Д. Пушкач
74'
Д. Пушкач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Теплице
Замена
J. Jindrisek
️️️️
А. Янош
85'
Замена
Я. Матушек
️️️️
Э. Прекоп
84'
77'
Замена
M. Radosta
️️️️
A. Hycka
Замена
M. Dostal
️️️️
М. Гала
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пушкач
Пас отдал
А. Янош
74'
63'
Замена
L. Kodad
️️️️
Ф. Жак
ГОЛ! 1:0!
Д. Пушкач
Пас отдал
В. Дрчал
56'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Я. Коваржик
46'
46'
Замена
S. Drame
️️️️
T. Kucera
Замена
J. Vondra
️️️️
А. Крапка
36'
30'
Желтая карточка
А. Гнинг
4'
Замена
С. Шалоупек
️️️️
T. Vondrasek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
16
Daniel Kostl
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
0
T. Kucera
ЦП
21
Adam Čičovský
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
2-1-5-2
23
Йедличка
39
Крапка
29
31
Петрак
47
Чермак
8
Янош
30
Моравек
19
Коваржик
16
17
Дрчал
11
Прекоп
4-1-2-1-3
22
11
Хибс
0
17
23
Маречек
0
21
26
Урбанец
7
Жак
30
12
Гнинг
17
Гала
17
Гала
Гала
16
16
Гала
8
Янош
4
4
8
Янош
11
Прекоп
10
Матушек
10
Матушек
11
Прекоп
39
Крапка
22
22
39
Крапка
19
Коваржик
30
Пушкач
30
Пушкач
19
Коваржик
0
44
44
0
0
35
35
0
17
2
Шалоупек
2
Шалоупек
17
7
Жак
3
3
7
Жак
Остались в запасе
Богемианс 1905
Теплице
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
72
Filip Mucha
ВР
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Богемианс 1905 - Теплице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Богемианс 1905
Теплице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+