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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Богемианс 1905
Яблонец - Богемианс 1905: обзор матча 31 июля 2022
Яблонец
31.07.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Богемианс 1905
37'
О. Петрак
70'
Р. Квет
88'
А. Янош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Богемианс 1905
89'
Замена
D. Bartek
️️️️
П. Хронек
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Янош
83'
Замена
L. Muzik
️️️️
Р. Квет
82'
Замена
M. Koubek
️️️️
Д. Пушкач
Замена
В. Кубишта
️️️️
Д. Гоушка
78'
72'
Замена
M. Novy
️️️️
Я. Коваржик
71'
Замена
А. Янош
️️️️
О. Петрак
70'
ГОЛ! 0:2!
Р. Квет
Желтая карточка
В. Йовович
69'
Замена
М. Чернак
️️️️
В. Йовович
69'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Сейк
69'
63'
Желтая карточка
Д. Пушкач
Замена
П. Шулц
️️️️
Д. Плестил
46'
Желтая карточка
Д. Штепанек
45'
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Петрак
Пас отдал
Д. Пушкач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
3-4-1-2
1
Гануш
23
Штепанек
4
Мартинец
21
Полидар
7
Поважанец
8
Гоушка
27
Кратохвил
7
Плестил
8
Йовович
10
Сейк
8
Хайденрайх
4-5-1
1
4
16
39
Крапка
29
31
Петрак
15
Хронек
16
Квет
30
Пушкач
19
Коваржик
16
8
Гоушка
27
Кубишта
27
Кубишта
8
Гоушка
7
Плестил
10
Шулц
10
Шулц
7
Плестил
10
Сейк
9
Икаунекс
9
Икаунекс
10
Сейк
8
Йовович
95
Чернак
95
Чернак
8
Йовович
19
Коваржик
32
32
19
Коваржик
15
Хронек
0
0
15
Хронек
31
Петрак
8
Янош
8
Янош
31
Петрак
30
Пушкач
15
15
30
Пушкач
16
Квет
9
9
16
Квет
Остались в запасе
Яблонец
Богемианс 1905
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
0
D. Krch
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Яблонец - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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