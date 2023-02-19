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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Богемианс 1905
Динамо - Богемианс 1905: обзор матча 19 февраля 2023
Динамо
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Богемианс 1905
84'
Р. Поточны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Богемианс 1905
ГОЛ! 1:0!
Р. Поточны
84'
81'
Замена
М. Беран
️️️️
Д. Пушкач
81'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
А. Янош
Замена
Л. Чмелик
️️️️
M. Skoda
74'
Замена
Б. Чолич
️️️️
M. Čermák
65'
Замена
M. Mrsic
️️️️
L. Skovajsa
64'
59'
Замена
Я. Матушек
️️️️
Э. Прекоп
51'
Желтая карточка
А. Чермак
13'
Замена
А. Кадлец
️️️️
О. Петрак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
47
Алеш Чермак
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ПЗ
8
Патрик Цавош
ОП
8
Якуб Грич
ОП
0
M. Mrsic
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
21
T. Zajic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
1-3-1-4
31
5
Гавел
22
18
12
23
Матоушек
25
0
3
6
2-1-3-4
23
Йедличка
29
16
31
Петрак
47
Чермак
8
Янош
19
Коваржик
22
30
Пушкач
11
Прекоп
17
Дрчал
12
12
Чолич
12
Чолич
12
25
0
0
25
0
9
Чмелик
9
Чмелик
0
8
Янош
4
4
8
Янош
11
Прекоп
10
Матушек
10
Матушек
11
Прекоп
30
Пушкач
7
Беран
7
Беран
30
Пушкач
31
Петрак
27
Кадлец
27
Кадлец
31
Петрак
Остались в запасе
Динамо
Богемианс 1905
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Динамо - Богемианс 1905
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
Богемианс 1905
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
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2022.01.22 17:13
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2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
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