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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Яблонец
Богемианс 1905 - Яблонец: обзор матча 30 апреля 2023
Богемианс 1905
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Яблонец
9'
Я. Матушек
20'
J. Jindrisek (П)
54'
В. Дрчал
90'
Э. Прекоп
79'
П. Шулц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Яблонец
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Дрчал
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Э. Прекоп
90'
83'
Желтая карточка
Я. Мартинец
Замена
M. Novy
️️️️
Я. Коваржик
82'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Д. Пушкач
82'
79'
ГОЛ! 3:1!
П. Шулц
74'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Храмоста
Замена
М. Гала
️️️️
Я. Матушек
69'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Янош
69'
64'
Замена
М. Чернак
️️️️
В. Йовович
ГОЛ! 3:0!
В. Дрчал
54'
Желтая карточка
Д. Пушкач
52'
46'
Замена
В. Патрак
️️️️
Д. Акпудже
Желтая карточка
J. Vondra
32'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
J. Jindrisek
20'
19'
Желтая карточка
Д. Акпудже
14'
Замена
Д. Штепанек
️️️️
В. Сейк
ГОЛ! 1:0!
Я. Матушек
Пас отдал
Д. Пушкач
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
4
J. Jindrisek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
14
Daniel Souček
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
7
Михал Беран
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
3-4-3
23
Йедличка
4
39
Крапка
29
16
8
Янош
10
Матушек
19
Коваржик
17
Дрчал
30
Пушкач
22
4-2-2-2
1
Гануш
44
Акпудже
21
Крал
21
Полидар
4
Мартинец
14
3
Хюбшман
10
Шулц
8
Йовович
10
Сейк
19
Храмоста
10
Матушек
17
Гала
17
Гала
10
Матушек
19
Коваржик
32
32
19
Коваржик
8
Янош
30
Моравек
30
Моравек
8
Янош
30
Пушкач
11
Прекоп
11
Прекоп
30
Пушкач
17
Дрчал
9
9
17
Дрчал
10
Сейк
23
Штепанек
23
Штепанек
10
Сейк
44
Акпудже
10
Патрак
10
Патрак
44
Акпудже
19
Храмоста
9
Икаунекс
9
Икаунекс
19
Храмоста
8
Йовович
95
Чернак
95
Чернак
8
Йовович
Остались в запасе
Богемианс 1905
Яблонец
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Богемианс 1905 - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
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