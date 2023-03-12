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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Пардубице
Богемианс 1905 - Пардубице: обзор матча 12 марта 2023
Богемианс 1905
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Пардубице
37'
М. Гала
61'
Э. Прекоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Пардубице
Замена
V. Novak
️️️️
М. Беран
90'
+2
84'
Замена
S. Simek
️️️️
М. Хлаваты
Замена
T. Necid
️️️️
В. Дрчал
83'
Замена
M. Novy
️️️️
М. Гала
83'
Замена
L. Muzik
️️️️
Э. Прекоп
79'
Желтая карточка
D. Kostl
67'
Желтая карточка
Э. Прекоп
62'
ГОЛ! 2:0!
Э. Прекоп
Пас отдал
M. Dostal
61'
46'
Замена
V. Sychra
️️️️
Д. Костка
46'
Замена
М. Хелешич
️️️️
B. Pikul
ГОЛ! 1:0!
М. Гала
Пас отдал
М. Беран
37'
Желтая карточка
J. Vondra
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
7
Михал Беран
АП
27
Адам Кадлец
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
18
Michal Vrána
ЦП
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Пардубице
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
4-1-1-4
23
Йедличка
4
17
Гала
29
16
16
7
Беран
27
Кадлец
11
Прекоп
17
Дрчал
22
3-4-3
1
Ницэ
27
Влчек
4
Члумецки
2
Гранац
19
Хлаваты
39
Яношек
7
Вацек
6
9
10
31
Костка
17
Гала
32
32
17
Гала
17
Дрчал
37
37
17
Дрчал
7
Беран
11
11
7
Беран
11
Прекоп
9
9
11
Прекоп
10
20
Хелешич
20
Хелешич
10
19
Хлаваты
8
8
19
Хлаваты
31
Костка
28
28
31
Костка
Остались в запасе
Богемианс 1905
Пардубице
1
Roman Vales
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
18
Michal Vrána
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
6
Tomas Koukola
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
18
Michal Vrána
ЦП
Остались в запасе
6
Tomas Koukola
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Богемианс 1905 - Пардубице
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Богемианс 1905
Пардубице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
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2022.01.22 17:13
1
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2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
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2020.06.10 21:35
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2020.06.06 22:59
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