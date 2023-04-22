Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Богемианс 1905
Славия - Богемианс 1905: обзор матча 22 апреля 2023
Славия
22.04.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Богемианс 1905
14'
В. Юрецка
31'
П. Олаинка
36'
Д. Дудера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Богемианс 1905
88'
Замена
M. Novy
️️️️
А. Янош
Замена
И. Траоре
️️️️
Х. Зафейрис
88'
83'
Желтая карточка
J. Vondra
77'
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Дрчал
Замена
С. Тецл
️️️️
М. ван Бурен
72'
Замена
D. Pech
️️️️
Д. Дудера
72'
66'
Замена
Я. Моравек
️️️️
М. Гала
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Юрецка
63'
Замена
Л. Провод
️️️️
И. Шранц
63'
46'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Э. Прекоп
46'
Замена
M. Dostal
️️️️
Я. Коваржик
ГОЛ! 3:0!
Д. Дудера
Пас отдал
М. ван Бурен
36'
ГОЛ! 2:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Х. Зафейрис
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
Пас отдал
Л. Масопуст
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
4
J. Jindrisek
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
77
David Pech
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
3-3-2-2
1
Колар
3
Голеш
5
Огбу
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
8
Масопуст
99
Олаинка
10
ван Бурен
26
Шранц
15
Юрецка
4-3-3
23
Йедличка
17
Гала
29
39
Крапка
4
19
Коваржик
16
8
Янош
11
Прекоп
17
Дрчал
22
20
Зафейрис
12
Траоре
12
Траоре
20
Зафейрис
26
Шранц
17
Провод
17
Провод
26
Шранц
23
Дудера
77
77
23
Дудера
15
Юрецка
31
Юрасек
31
Юрасек
15
Юрецка
10
ван Бурен
11
Тецл
11
Тецл
10
ван Бурен
19
Коваржик
16
16
19
Коваржик
8
Янош
32
32
8
Янош
17
Гала
30
Моравек
30
Моравек
17
Гала
11
Прекоп
30
Пушкач
30
Пушкач
11
Прекоп
17
Дрчал
9
9
17
Дрчал
Остались в запасе
Славия
Богемианс 1905
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
32
Эвертон
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
32
Эвертон
ЛВ
Остались в запасе
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Славия - Богемианс 1905
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Славия
Богемианс 1905
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+