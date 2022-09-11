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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Слован
Богемианс 1905 - Слован: обзор матча 11 сентября 2022
Богемианс 1905
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Слован
2'
М. Валента
47'
Л. Черв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Слован
Желтая карточка
М. Беран
90'
+5
85'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
М. ван Бурен
85'
Замена
К. Мара
️️️️
Л. Черв
85'
Замена
М. Фукала
️️️️
D. Preisler
Замена
L. Muzik
️️️️
Д. Пушкач
79'
77'
Замена
И. Рондич
️️️️
Я. Матушек
72'
Красная карточка
М. Валента
Красная карточка
О. Петрак
70'
70'
Замена
Д. Висински
️️️️
К. Фридек
Замена
М. Беран
️️️️
Р. Квет
63'
Замена
М. Гала
️️️️
Я. Коваржик
62'
47'
ГОЛ! 0:2!
Л. Черв
Замена
О. Петрак
️️️️
J. Jindrisek
46'
Замена
В. Дрчал
️️️️
А. Янош
46'
Желтая карточка
А. Янош
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Валента
Пас отдал
Я. Микула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Богемианс 1905
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ЦП
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
4-5-1
1
29
16
4
39
Крапка
8
Янош
15
Хронек
16
Квет
30
Пушкач
16
19
Коваржик
4-2-4
82
23
Гебре Селасси
98
Пребсл
4
Плехаты
3
Микула
8
Фридек
10
Матушек
6
Черв
27
10
ван Бурен
9
Валента
19
Коваржик
17
Гала
17
Гала
19
Коваржик
4
31
Петрак
31
Петрак
4
16
Квет
7
Беран
7
Беран
16
Квет
30
Пушкач
9
9
30
Пушкач
8
Янош
17
Дрчал
17
Дрчал
8
Янош
27
22
Фукала
22
Фукала
27
10
Матушек
15
Рондич
15
Рондич
10
Матушек
6
Черв
23
Мара
23
Мара
6
Черв
8
Фридек
9
Висински
9
Висински
8
Фридек
10
ван Бурен
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
10
ван Бурен
Остались в запасе
Богемианс 1905
Слован
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Ян Стейскал
ВР
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Богемианс 1905 - Слован
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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2024.07.06 18:44
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