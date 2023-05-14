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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Словацко
Богемианс 1905 - Словацко: обзор матча 14 мая 2023
Богемианс 1905
14.05.2023, воскресенье, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Словацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Словацко
90'
+1
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. Петржела
90'
+1
Замена
Д. Хользер
️️️️
Я. Калабишка
87'
Желтая карточка
М. Травник
81'
Замена
П. Юрошка
️️️️
О. Михалик
Желтая карточка
J. Jindrisek
74'
Замена
М. Гала
️️️️
Я. Матушек
67'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Янош
67'
60'
Желтая карточка
В. Даничек
Замена
В. Дрчал
️️️️
Д. Пушкач
57'
Замена
R. Vales
️️️️
М. Йедличка
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
77
Павел Юрошка
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-4-3
23
Йедличка
39
Крапка
29
4
10
Матушек
8
Янош
16
19
Коваржик
22
11
Прекоп
30
Пушкач
3-5-2
1
Нгуйен
6
Хофманн
91
Калабишка
3
Кадлец
10
Травник
28
Даничек
20
Хавлик
99
Синявский
11
Петржела
27
Вехета
17
Михалик
23
Йедличка
1
1
23
Йедличка
10
Матушек
17
Гала
17
Гала
10
Матушек
8
Янош
7
Беран
7
Беран
8
Янош
30
Пушкач
17
Дрчал
17
Дрчал
30
Пушкач
91
Калабишка
95
Хользер
95
Хользер
91
Калабишка
17
Михалик
77
Юрошка
77
Юрошка
17
Михалик
11
Петржела
11
Бранднер
11
Бранднер
11
Петржела
Остались в запасе
Богемианс 1905
Словацко
16
M. Dostal
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
16
M. Dostal
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Богемианс 1905 - Словацко
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
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