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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Сигма
Богемианс 1905 - Сигма: обзор матча 15 октября 2022
Богемианс 1905
15.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сигма
70'
M. Dostal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Сигма
Желтая карточка
D. Kostl
90'
+2
89'
Замена
J. Sedlak
️️️️
Р. Брейте
Замена
L. Muzik
️️️️
Р. Квет
77'
ГОЛ! 1:0!
M. Dostal
70'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Янош
69'
Замена
М. Гала
️️️️
Я. Коваржик
62'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
В. Дрчал
62'
46'
Замена
Л. Враштил
️️️️
Ю. Хватал
31'
Желтая карточка
Ю. Хватал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Сигма
1
Vilem Fendrich
ВР
77
Ян Водганел
ЛП
30
Jakub Matoušek
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
4-4-2
1
39
Крапка
4
29
16
16
8
Янош
16
Квет
19
Коваржик
11
Прекоп
17
Дрчал
3-4-3
7
Брейте
30
Хватал
38
Покорны
32
8
30
13
Хытил
22
Пулоло
9
Русек
20
Слама
1
19
Коваржик
17
Гала
17
Гала
19
Коваржик
17
Дрчал
30
Пушкач
30
Пушкач
17
Дрчал
8
Янош
7
Беран
7
Беран
8
Янош
16
Квет
9
9
16
Квет
30
Хватал
19
Враштил
19
Враштил
30
Хватал
7
Брейте
16
16
7
Брейте
Остались в запасе
Богемианс 1905
Сигма
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Vilem Fendrich
ВР
77
Ян Водганел
ЛП
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
77
Ян Водганел
ЛП
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Богемианс 1905 - Сигма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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