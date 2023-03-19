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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Богемианс 1905
Виктория - Богемианс 1905: обзор матча 19 марта 2023
Виктория
19.03.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Богемианс 1905
28'
М. Выдра
53'
Т. Хоры (АГ)
85'
D. Kostl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Богемианс 1905
90'
+8
Желтая карточка
T. Necid
90'
+5
Желтая карточка
R. Vales
90'
+5
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Дрчал
90'
+5
Замена
T. Necid
️️️️
М. Гала
Желтая карточка
Л. Гейда
90'
+1
Желтая карточка
Я. Климент
88'
85'
ГОЛ! 1:2!
D. Kostl
83'
Замена
А. Крапка
️️️️
М. Беран
81'
Красная карточка
А. Кадлец
Замена
В. Пиларж
️️️️
Я. Сикора
76'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Р. Квет
76'
Замена
Э. Йирка
️️️️
А. Влканова
69'
Замена
М. Гавел
️️️️
Л. Холик
69'
68'
Замена
А. Янош
️️️️
Я. Матушек
68'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
M. Dostal
Желтая карточка
Л. Перница
67'
Замена
Я. Климент
️️️️
М. Выдра
61'
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Хоры
Желтая карточка
А. Влканова
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
Пас отдал
Я. Сикора
28'
7'
Желтая карточка
L. Hulka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
20
Павел Буха
ЦП
58
Адам Влканова
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
22
Jan Vondra
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Виктория
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Богемианс 1905
39
Антонин Крапка
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
4-1-1-2-2
36
Станек
21
Емелка
2
Гейда
4
Перница
4
Холик
16
Квет
20
Буха
49
Сикора
58
Влканова
25
Хоры
11
Выдра
4-2-1-3
1
17
Гала
4
16
29
16
10
Матушек
7
Беран
27
Кадлец
17
Дрчал
22
4
Холик
24
Гавел
24
Гавел
4
Холик
16
Квет
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
16
Квет
49
Сикора
11
Пиларж
11
Пиларж
49
Сикора
58
Влканова
97
Йирка
97
Йирка
58
Влканова
11
Выдра
9
Климент
9
Климент
11
Выдра
7
Беран
39
Крапка
39
Крапка
7
Беран
10
Матушек
8
Янош
8
Янош
10
Матушек
16
19
Коваржик
19
Коваржик
16
17
Дрчал
9
9
17
Дрчал
17
Гала
37
37
17
Гала
Остались в запасе
Виктория
Богемианс 1905
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
32
Martin Novy
ЦЗ
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Виктория - Богемианс 1905
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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