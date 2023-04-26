Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Богемианс 1905
Фастав - Богемианс 1905: обзор матча 26 апреля 2023
Фастав
26.04.2023, среда, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Богемианс 1905
53'
В. Вукадинович
71'
R. Hruby
68'
Д. Пушкач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Богемианс 1905
Желтая карточка
М. Чедидла
90'
+2
Замена
R. Reiter
️️️️
В. Вукадинович
85'
Замена
F. Balaj
️️️️
Л. Козак
85'
79'
Замена
T. Necid
️️️️
Я. Матушек
Замена
Y. Drame
️️️️
А. Фантис
73'
ГОЛ! 2:1!
R. Hruby
71'
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пушкач
Пас отдал
M. Dostal
Желтая карточка
В. Прохазка
65'
Желтая карточка
Л. Козак
63'
63'
Замена
В. Дрчал
️️️️
А. Крапка
Замена
Д. Дидиба
️️️️
M. Hlinka
60'
Желтая карточка
M. Hlinka
57'
55'
Желтая карточка
M. Dostal
ГОЛ! 1:0!
В. Вукадинович
Пас отдал
R. Hruby
53'
46'
Замена
А. Янош
️️️️
J. Jindrisek
46'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Э. Прекоп
46'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
D. Kostl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
19
Том Слончик
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
27
Адам Кадлец
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
4-2-5
88
26
Прохазка
2
18
Чедидла
19
Слончик
8
15
Фантис
18
Козак
77
Вукадинович
28
17
3-2-2-1-2
23
Йедличка
16
17
Гала
4
39
Крапка
29
16
10
Матушек
7
Беран
22
11
Прекоп
88
6
Дидиба
6
Дидиба
88
77
Вукадинович
7
7
77
Вукадинович
15
Фантис
27
27
15
Фантис
18
Козак
45
45
18
Козак
16
19
Коваржик
19
Коваржик
16
4
8
Янош
8
Янош
4
11
Прекоп
30
Пушкач
30
Пушкач
11
Прекоп
39
Крапка
17
Дрчал
17
Дрчал
39
Крапка
10
Матушек
37
37
10
Матушек
Остались в запасе
Фастав
Богемианс 1905
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
27
Адам Кадлец
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
27
Адам Кадлец
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Фастав - Богемианс 1905
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+