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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Млада Болеслав
Богемианс 1905 - Млада Болеслав: обзор матча 16 апреля 2023
Богемианс 1905
16.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Млада Болеслав
40'
Я. Матушек
62'
Я. Коваржик
74'
Э. Прекоп
90+1'
В. Дрчал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Млада Болеслав
ГОЛ! 4:0!
В. Дрчал
90'
+1
Замена
M. Novy
️️️️
D. Kostl
85'
Замена
M. Dostal
️️️️
Я. Коваржик
79'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Я. Матушек
79'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Э. Прекоп
79'
78'
Замена
Л. Джаво
️️️️
М. Шкода
78'
Замена
D. Donát
️️️️
D. Simek
Желтая карточка
J. Vondra
76'
ГОЛ! 3:0!
Э. Прекоп
Пас отдал
Я. Матушек
74'
70'
Замена
L. Masek
️️️️
В. Кусей
69'
Желтая карточка
О. Карафиат
Замена
В. Дрчал
️️️️
М. Гала
68'
63'
Замена
J. Skalák
️️️️
В. Кубишта
ГОЛ! 2:0!
Я. Коваржик
Пас отдал
М. Гала
62'
45'
+2
Желтая карточка
М. Сухи
ГОЛ! 1:0!
Я. Матушек
Пас отдал
Э. Прекоп
40'
28'
Желтая карточка
В. Кубишта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
37
Даниэль Маречек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
19
Василь Кусей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
4-4-2
23
Йедличка
39
Крапка
4
17
Гала
29
16
19
Коваржик
10
Матушек
8
Янош
11
Прекоп
22
3-2-2-1-2
33
28
17
Сухи
44
Карафиат
27
Кубишта
2
Сухомель
37
Маречек
18
Ладра
22
Фулнек
19
Кусей
7
Шкода
19
Коваржик
16
16
19
Коваржик
16
32
32
16
10
Матушек
30
Моравек
30
Моравек
10
Матушек
11
Прекоп
30
Пушкач
30
Пушкач
11
Прекоп
17
Гала
17
Дрчал
17
Дрчал
17
Гала
28
13
13
28
27
Кубишта
9
9
27
Кубишта
19
Кусей
9
9
19
Кусей
7
Шкода
44
Джаво
44
Джаво
7
Шкода
Остались в запасе
Богемианс 1905
Млада Болеслав
1
Roman Vales
ВР
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
27
Михал Томич
ПЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Остались в запасе
27
Михал Томич
ПЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Богемианс 1905 - Млада Болеслав
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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