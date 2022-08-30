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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Динамо
Богемианс 1905 - Динамо: обзор матча 30 августа 2022
Богемианс 1905
30.08.2022, вторник, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
59'
Д. Пушкач
13'
M. Skoda
84'
Б. Слука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Динамо
90'
Замена
Я. Гора
️️️️
P. Hellebrand
90'
Замена
Я. Грич
️️️️
Л. Чмелик
Замена
M. Koubek
️️️️
D. Kostl
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Б. Слука
Пас отдал
Д. Броукал
83'
Желтая карточка
Л. Чмелик
Замена
V. Novak
️️️️
Д. Пушкач
81'
Замена
L. Muzik
️️️️
П. Хронек
81'
80'
Желтая карточка
M. Sladký
77'
Замена
M. Sladký
️️️️
Б. Чолич
77'
Замена
D. Hais
️️️️
T. Zajic
72'
Замена
L. Skovajsa
️️️️
M. Skoda
ГОЛ! 1:1!
Д. Пушкач
Пас отдал
П. Хронек
59'
Замена
А. Янош
️️️️
О. Петрак
55'
Замена
М. Гала
️️️️
Я. Коваржик
55'
Желтая карточка
Д. Пушкач
41'
28'
Желтая карточка
Б. Слука
13'
ГОЛ! 0:1!
M. Skoda
Пас отдал
Б. Чолич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
7
Михал Беран
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Богемианс 1905
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
7
Jakub Švec
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
4-5-1
1
29
16
4
39
Крапка
31
Петрак
19
Коваржик
30
Пушкач
15
Хронек
16
7
Беран
3-2-5
31
12
Чолич
5
Гавел
4
Броукал
8
Цавош
18
21
0
9
Чмелик
71
Слука
3
19
Коваржик
17
Гала
17
Гала
19
Коваржик
31
Петрак
8
Янош
8
Янош
31
Петрак
15
Хронек
9
9
15
Хронек
30
Пушкач
11
11
30
Пушкач
16
15
15
16
9
Чмелик
8
Грич
8
Грич
9
Чмелик
12
Чолич
22
22
12
Чолич
0
25
25
0
18
23
Гора
23
Гора
18
21
16
16
21
Остались в запасе
Богемианс 1905
Динамо
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
7
Jakub Švec
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
7
Jakub Švec
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Богемианс 1905 - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Богемианс 1905
Динамо
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27 мая
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
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