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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Сигма
Богемианс 1905 - Сигма: обзор матча 27 мая 2023
Богемианс 1905
27.05.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сигма
87'
V. Benes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Сигма
87'
ГОЛ! 0:1!
V. Benes
Пас отдал
О. Змозла
Замена
D. Bartek
️️️️
Д. Пушкач
79'
73'
Замена
D. Israel
️️️️
Р. Брейте
Замена
L. Muzik
️️️️
М. Гала
68'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Я. Матушек
68'
64'
Желтая карточка
Л. Враштил
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Э. Прекоп
62'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Янош
62'
61'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Я. Водганел
61'
Замена
Ф. Зорван
️️️️
J. Navratil
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
J. Navratil
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Богемианс 1905
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Сигма
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
3-2-4-1
1
16
4
17
Гала
39
Крапка
29
16
19
Коваржик
10
Матушек
8
Янош
11
Прекоп
4-3-3
7
Брейте
30
Хватал
32
19
Враштил
21
Змозла
30
26
77
Водганел
20
Слама
1
13
Хытил
Пушкач
0
0
Пушкач
8
Янош
7
Беран
7
Беран
8
Янош
17
Гала
9
9
17
Гала
11
Прекоп
30
Пушкач
30
Пушкач
11
Прекоп
10
Матушек
17
Дрчал
17
Дрчал
10
Матушек
30
8
Зорван
8
Зорван
30
77
Водганел
8
Фортельный
8
Фортельный
77
Водганел
7
Брейте
99
99
7
Брейте
Остались в запасе
Богемианс 1905
Сигма
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Адам Кадлец
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
21
Lukas Soukup
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Адам Кадлец
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Богемианс 1905 - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
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