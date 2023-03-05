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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Богемианс 1905
Слован - Богемианс 1905: обзор матча 05 марта 2023
Слован
05.03.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Богемианс 1905
54'
Ф. Пребсл
17'
В. Дрчал
45+1'
Я. Матушек
74'
Я. Матушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Богемианс 1905
Желтая карточка
К. Фридек
89'
86'
Желтая карточка
M. Novy
82'
Замена
M. Novy
️️️️
Я. Матушек
82'
Замена
T. Necid
️️️️
Э. Прекоп
Желтая карточка
Ф. Пребсл
80'
Замена
М. Рабушич
️️️️
И. Рондич
80'
74'
ГОЛ! 1:3!
Я. Матушек
Пас отдал
M. Dostal
70'
Желтая карточка
В. Дрчал
Желтая карточка
Л. Черв
70'
Замена
K. Meszaros
️️️️
Д. Ндефе
70'
70'
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Дрчал
70'
Замена
M. Dostal
️️️️
Я. Коваржик
58'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Янош
56'
Желтая карточка
А. Янош
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пребсл
54'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
М. Пурзитидис
46'
Замена
К. Фридек
️️️️
М. Думбия
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Я. Матушек
Пас отдал
А. Янош
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Дрчал
Пас отдал
Э. Прекоп
10'
Желтая карточка
Я. Матушек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
42
Мохамед Думбия
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
27
Адам Кадлец
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Слован
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
3-3-1-2
82
4
Плехаты
98
Пребсл
2
Ндефе
42
Думбия
6
Черв
15
Рондич
29
Тупта
27
37
Пурзитидис
2-4-4
23
Йедличка
29
4
10
Матушек
8
Янош
16
19
Коваржик
11
Прекоп
17
Дрчал
22
27
Кадлец
42
Думбия
8
Фридек
8
Фридек
42
Думбия
15
Рондич
7
Рабушич
7
Рабушич
15
Рондич
37
Пурзитидис
33
Олатунжи
33
Олатунжи
37
Пурзитидис
2
Ндефе
0
0
2
Ндефе
19
Коваржик
16
16
19
Коваржик
10
Матушек
32
32
10
Матушек
8
Янош
7
Беран
7
Беран
8
Янош
17
Дрчал
9
9
17
Дрчал
11
Прекоп
37
37
11
Прекоп
Остались в запасе
Слован
Богемианс 1905
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
70
Ахмад Гали
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
70
Ахмад Гали
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Слован - Богемианс 1905
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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