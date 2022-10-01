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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Виктория
Богемианс 1905 - Виктория: обзор матча 01 октября 2022
Богемианс 1905
01.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Виктория
53'
В. Дрчал
24'
Д. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Виктория
Желтая карточка
М. Беран
90'
+4
89'
Желтая карточка
В. Емелка
88'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Д. Москера
Желтая карточка
Я. Коваржик
86'
Замена
D. Krch
️️️️
А. Янош
82'
76'
Замена
А. Чермак
️️️️
А. Влканова
Замена
М. Беран
️️️️
Р. Квет
73'
Замена
L. Muzik
️️️️
Э. Прекоп
72'
69'
Желтая карточка
М. Гавел
59'
Замена
Я. Копиц
️️️️
В. Пиларж
Замена
Я. Коваржик
️️️️
П. Хронек
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Дрчал
Пас отдал
Р. Квет
53'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Д. Пушкач
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Москера
Пас отдал
П. Буха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
7
Михал Беран
АП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
10
Ян Копиц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
4-5-1
1
4
29
39
Крапка
16
15
Хронек
8
Янош
16
Квет
16
30
Пушкач
11
Прекоп
4-2-3-1
13
Тврдон
2
Гейда
21
Емелка
24
Гавел
4
Перница
20
Буха
23
Калвах
8
Москера
58
Влканова
11
Пиларж
25
Хоры
8
Янош
0
0
8
Янош
15
Хронек
19
Коваржик
19
Коваржик
15
Хронек
16
Квет
7
Беран
7
Беран
16
Квет
30
Пушкач
17
Дрчал
17
Дрчал
30
Пушкач
11
Прекоп
9
9
11
Прекоп
11
Пиларж
10
Копиц
10
Копиц
11
Пиларж
58
Влканова
47
Чермак
47
Чермак
58
Влканова
8
Москера
97
Йирка
97
Йирка
8
Москера
Остались в запасе
Богемианс 1905
Виктория
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
36
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Богемианс 1905 - Виктория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
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