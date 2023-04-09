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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Богемианс 1905
Сигма - Богемианс 1905: обзор матча 09 апреля 2023
Сигма
09.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Богемианс 1905
37'
М. Хытил
51'
М. Хытил
25'
Я. Матушек
54'
Я. Матушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Богемианс 1905
Желтая карточка
Я. Покорны
88'
Замена
D. Vanecek
️️️️
М. Хытил
82'
Замена
Ф. Зорван
️️️️
J. Navratil
82'
77'
Замена
T. Necid
️️️️
В. Дрчал
Замена
P. Zifcak
️️️️
Я. Водганел
61'
58'
Замена
J. Vondra
️️️️
А. Кадлец
58'
Замена
M. Dostal
️️️️
М. Гала
54'
ГОЛ! 2:2!
Я. Матушек
Пас отдал
Я. Коваржик
ГОЛ! 2:1!
М. Хытил
Пас отдал
J. Navratil
51'
46'
Замена
А. Янош
️️️️
D. Kostl
ГОЛ! 1:1!
М. Хытил
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Матушек
7'
Желтая карточка
М. Беран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
J. Navratil
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
3-4-3
7
Брейте
0
38
Покорны
30
Хватал
77
Водганел
26
25
30
20
Слама
13
Хытил
44
Мачик
4-3-1-2
23
Йедличка
39
Крапка
4
17
Гала
29
16
19
Коваржик
10
Матушек
7
Беран
27
Кадлец
17
Дрчал
30
8
Зорван
8
Зорван
30
13
Хытил
17
17
13
Хытил
77
Водганел
11
11
77
Водганел
17
Гала
16
16
17
Гала
16
8
Янош
8
Янош
16
27
Кадлец
22
22
27
Кадлец
17
Дрчал
37
37
17
Дрчал
Остались в запасе
Сигма
Богемианс 1905
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Сигма - Богемианс 1905
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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