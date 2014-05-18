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Марко Амелия
Статистика
Марко Амелия - статистика
Завершил карьеру
2 апреля 1982 (44), Фраскати
#32 | Вратарь
188 см | 84 кг
Италия
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
5
-7
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 1
18.05.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
2 : 1
11.05.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
04.05.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 0
25.04.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
3 : 0
19.04.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 2
07.04.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
0 : 2
26.03.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 1
23.03.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 4
16.03.2014
Парма
8' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 0
08.03.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
0 : 2
02.03.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 2
23.02.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
3 : 1
08.02.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
01.02.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
4 : 3
12.01.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3 : 0
06.01.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
0 : 0
10.11.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
02.11.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 1
30.10.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
3 : 2
27.10.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1 : 0
19.10.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 2
06.10.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
1 : 0
28.09.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
3 : 3
25.09.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 2
22.09.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
2 : 2
14.09.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
3 : 1
01.09.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2 : 1
24.08.2013
Милан
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