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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 22 сентября 2013
Милан
22.09.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
90+1'
М. Балотелли
6'
М. Бритос
53'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Вторая желтая
М. Балотелли
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Пас отдал
М. Ньянг
90'
+1
85'
Желтая карточка
М. Бритос
84'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Л. Инсинье
Замена
А. Ночерино
️️️️
И. Абате
79'
78'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Г. Игуаин
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Поли
73'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
67'
67'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
А. Поли
62'
Пенальти не реализован!
М. Балотелли
61'
Желтая карточка
М. Балотелли
58'
Замена
Робиньо
️️️️
В. Бирса
56'
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Суньига
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Бритос
Пас отдал
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
18
Камило Суньига
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
5
Мексес
25
Сапата
20
Абате
34
Де Йонг
4
Мунтари
15
Поли
23
Бирса
45
Балотелли
21
Матри
4-2-1-2-1
25
Рейна
27
Место
39
Альбиоль
3
Бритос
18
Суньига
21
Джемаили
85
Бехрами
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
20
Абате
23
Ночерино
23
Ночерино
20
Абате
23
Бирса
70
Робиньо
70
Робиньо
23
Бирса
15
Поли
99
Ньянг
99
Ньянг
15
Поли
10
Инсинье
88
Инлер
88
Инлер
10
Инсинье
17
Гамшик
21
Пандев
21
Пандев
17
Гамшик
9
Игуаин
10
Мертенс
10
Мертенс
9
Игуаин
Остались в запасе
Милан
Наполи
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Милан - Наполи
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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