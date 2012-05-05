Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Айхнер - статистика

Завершил карьеру
24 ноября 1982 (43)
#4 | Защитник
183 см | 78 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
29
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1 : 4
05.05.2012
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
4 : 1
28.04.2012
Кельн
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
21.04.2012
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
3 : 0
15.04.2012
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
4 : 0
10.04.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
1 : 1
07.04.2012
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
2 : 1
31.03.2012
Кельн
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 6
25.03.2012
Боруссия Д
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
4 : 1
18.03.2012
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
1 : 0
10.03.2012
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 1
04.03.2012
Кельн
1' - 90'
24'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
0 : 2
25.02.2012
Байер
1' - 88'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
18.02.2012
Кельн
37' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
0 : 1
12.02.2012
Гамбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
05.02.2012
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
1 : 4
28.01.2012
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1 : 0
21.01.2012
Кельн
1' - 90'
81'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
16.12.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1 : 1
13.12.2011
Майнц
55' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
4 : 0
10.12.2011
Фрайбург
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
2 : 2
03.12.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0 : 3
25.11.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
3 : 2
05.11.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3 : 0
30.10.2011
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
5 : 0
22.10.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
2 : 0
16.10.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1 : 1
01.10.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 0
25.09.2011
Хоффенхайм
1' - 90'
64'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1 : 4
17.09.2011
Кельн
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
11.09.2011
Нюрнберг
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 1
20.08.2011
Кайзерслаутерн
1' - 6'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
5 : 1
13.08.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0 : 3
06.08.2011
Вольфсбург
1' - 46'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
3
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+