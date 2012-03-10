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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 10 марта 2012
Кельн
10.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Герта
36'
К. Клеменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
Желтая карточка
С. Ритер
+4
Желтая карточка
Р. Хубник
Замена
О. Роши
️️️️
С. Пешко
Замена
П. Нимайер
️️️️
К. Лелль
Вторая желтая
Л. Кобиашвили
Красная карточка
Л. Подольски
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Желтая карточка
К. Лелль
Замена
К. МакКенна
️️️️
М. Новакович
Красная карточка
М. Яяло
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Ланиг
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Ласогга
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Т. Торун
ГОЛ! 1:0!
К. Клеменс
Пас отдал
М. Бречко
Желтая карточка
С. Пешко
17'
12'
Желтая карточка
Т. Торун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Герта
1
Томас Крафт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Андре Миятович
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
27
Ритер
5
Серену
14
Жеромел
4
Айхнер
2
Бречко
21
Пешко
17
Клеменс
13
Ланиг
10
Подольски
18
Новакович
3-2-2-1-2
1
Крафт
11
Баcтианс
4
Хубник
16
Янкер
22
Лелль
3
Кобиашвили
8
Пердедай
13
Рукавица
8
Торун
10
Ласогга
11
Раффаэл
18
Новакович
23
МакКенна
23
МакКенна
18
Новакович
21
Пешко
21
Роши
21
Роши
21
Пешко
13
Ланиг
18
Яяло
18
Яяло
13
Ланиг
8
Торун
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
8
Торун
22
Лелль
18
Нимайер
18
Нимайер
22
Лелль
10
Ласогга
20
Рамос
20
Рамос
10
Ласогга
Остались в запасе
Кельн
Герта
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Андре Миятович
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Андре Миятович
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Кельн - Герта
2
2
1
4
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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