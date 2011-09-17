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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 17 сентября 2011
Байер
17.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Кельн
69'
С. Рольфес
43'
М. Новакович
47'
Л. Подольски
54'
Л. Подольски
90+3'
М. Яяло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кельн
+3
ГОЛ! 1:4!
М. Яяло
Пас отдал
М. Новакович
Красная карточка
А. Шюррле
+1
Желтая карточка
С. Ритер
Желтая карточка
М. Ренсинг
Замена
К. Беллараби
️️️️
Д. Швааб
Желтая карточка
К. Клеменс
Замена
К. Клеменс
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 1:3!
С. Рольфес
Замена
К. Айхнер
️️️️
А. Эль-Жемаль
Замена
М. Ланиг
️️️️
А. Чихи
ГОЛ! 0:3!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Новакович
Замена
С. Сэм
️️️️
М. Баллак
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 0:2!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Новакович
ГОЛ! 0:1!
М. Новакович
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
С. Пешко
Желтая карточка
Х. Балич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
5
Ханно Балич
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
6
Симон Рольфес
ОП
13
Михаэль Баллак
(К)
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
27
Саша Ритер
ОП
18
Мато Яяло
ОП
34
Адиль Чихи
ПП
10
Лукас Подольски
(К)
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
3-3-3-1
1
Лено
8
Бендер
7
Райнарц
21
Топрак
5
Балич
6
Рольфес
5
Швааб
20
Шюррле
13
Баллак
7
Аугусто
9
Дердийок
4-2-2-2
1
Ренсинг
5
Серену
23
МакКенна
14
Жеромел
3
Эль-Жемаль
27
Ритер
18
Яяло
34
Чихи
21
Пешко
18
Новакович
10
Подольски
13
Баллак
33
Сэм
33
Сэм
13
Баллак
5
Швааб
38
Беллараби
38
Беллараби
5
Швааб
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
3
Эль-Жемаль
4
Айхнер
4
Айхнер
3
Эль-Жемаль
34
Чихи
13
Ланиг
13
Ланиг
34
Чихи
21
Пешко
17
Клеменс
17
Клеменс
21
Пешко
Остались в запасе
Байер
Кельн
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
22
Миро Варводич
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Байер - Кельн
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:50
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