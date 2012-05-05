Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 05 мая 2012
Кельн
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
63'
М. Новакович
34'
Т. Мюллер
52'
П. Жеромел (АГ)
54'
А. Роббен
85'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
ГОЛ! 1:4!
Т. Мюллер
Пас отдал
Рафинья
Замена
Рафинья
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Д. Алаба
️️️️
Т. Кроос
Замена
К. Бучтманн
️️️️
М. Ланиг
ГОЛ! 1:3!
М. Новакович
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
С. Пешко
ГОЛ! 0:3!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
П. Жеромел
Замена
М. Новакович
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Франк Рибери
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Бавария
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-4-1
1
Ренсинг
2
Бречко
14
Жеромел
23
МакКенна
4
Айхнер
27
Ритер
21
Пешко
17
Пеццони
13
Ланиг
18
Яяло
10
Подольски
3-3-2-2
22
Бутт
21
Лам
17
Боатенг
26
Контенто
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
13
Ланиг
10
Бучтманн
10
Бучтманн
13
Ланиг
18
Яяло
18
Новакович
18
Новакович
18
Яяло
10
Роббен
13
Рафинья
13
Рафинья
10
Роббен
8
Кроос
5
Алаба
5
Алаба
8
Кроос
7
Рибери
28
Бадштубер
28
Бадштубер
7
Рибери
Остались в запасе
Кельн
Бавария
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Остались в запасе
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Кельн - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Бавария
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
Вчера, 18:40
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
Вчера, 18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
Вчера, 18:40
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
Вчера, 18:27
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+