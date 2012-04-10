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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 10 апреля 2012
Майнц
10.04.2012, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Кельн
19'
Ю. Полански (П)
31'
М. Зидан
37'
Н. Мюллер
54'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кельн
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Э. Сото
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Салаи
Замена
К. МакКенна
️️️️
А. Эль-Жемаль
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Зидан
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Ишак
Желтая карточка
А. Салаи
ГОЛ! 4:0!
А. Салаи
Пас отдал
Э. Сото
Замена
Ч. Тэ Се
️️️️
О. Роши
ГОЛ! 3:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 2:0!
М. Зидан
Пас отдал
Н. Мюллер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Полански
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
4-3-3
28
Веткло
8
Забавник
27
Кирхгофф
4
Новески
3
Поспех
19
Сото
8
Полански
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
10
Зидан
11
Салаи
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
14
Жеромел
5
Серену
3
Эль-Жемаль
27
Ритер
2
Бречко
21
Роши
17
Клеменс
13
Ланиг
10
Подольски
9
Ишак
19
Сото
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
19
Сото
10
Зидан
23
Иваншиц
23
Иваншиц
10
Зидан
11
Салаи
9
Аллагуи
9
Аллагуи
11
Салаи
3
Эль-Жемаль
23
МакКенна
23
МакКенна
3
Эль-Жемаль
9
Ишак
18
Яяло
18
Яяло
9
Ишак
21
Роши
9
Чон Тэ Се
9
Чон Тэ Се
21
Роши
Остались в запасе
Майнц
Кельн
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Остались в запасе
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Майнц - Кельн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
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