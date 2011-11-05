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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 05 ноября 2011
Вердер
05.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Кельн
49'
К. Писарро
54'
К. Писарро (П)
86'
К. Писарро
3'
К. Клеменс
45'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
Желтая карточка
М. Ланиг
ГОЛ! 3:2!
К. Писарро
Пас отдал
М. Розенберг
Замена
С. Вагнер
️️️️
М. Арнаутович
Желтая карточка
М. Ренсинг
Замена
А. Матушик
️️️️
С. Пешко
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Яяло
Замена
П. Жеромел
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Писарро
Красная карточка
Э. Серену
ГОЛ! 1:2!
К. Писарро
Пас отдал
С. Предль
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
К. Фритц
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Подольски
Пас отдал
К. Клеменс
Желтая карточка
С. Ритер
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Экичи
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Л. Шмитц
Желтая карточка
С. Папастатопулос
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Клеменс
Пас отдал
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
31
Андреас Вольф
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
3-2-2-2
1
Визе
4
Предль
19
Папастатопулос
22
Игньевски
26
Шмитц
8
Фритц
14
Хант
11
Экичи
14
Писарро
7
Арнаутович
3-2-4-1
1
Ренсинг
27
Ритер
3
Эль-Жемаль
5
Серену
2
Бречко
4
Айхнер
17
Клеменс
13
Ланиг
18
Яяло
21
Пешко
10
Подольски
26
Шмитц
44
Баргфреде
44
Баргфреде
26
Шмитц
7
Арнаутович
2
Вагнер
2
Вагнер
7
Арнаутович
11
Экичи
9
Розенберг
9
Розенберг
11
Экичи
17
Клеменс
14
Жеромел
14
Жеромел
17
Клеменс
21
Пешко
8
Матушик
8
Матушик
21
Пешко
18
Яяло
17
Пеццони
17
Пеццони
18
Яяло
Остались в запасе
Вердер
Кельн
1
Себастьян Милиц
ВР
31
Андреас Вольф
ЦЗ
27
Флориан Тринкс
АП
11
Весли
АП
Главный тренер
Томас Шааф
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
31
Андреас Вольф
ЦЗ
27
Флориан Тринкс
АП
11
Весли
АП
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Вердер - Кельн
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
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