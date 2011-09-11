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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Нюрнберг
Кельн - Нюрнберг: обзор матча 11 сентября 2011
Кельн
11.09.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Нюрнберг
39'
А. Чихи
31'
Т. Симонс (П)
36'
Т. Симонс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Нюрнберг
Желтая карточка
К. МакКенна
Замена
А. Коэн
️️️️
А. Эссвайн
Замена
К. МакКенна
️️️️
Э. Серену
Красная карточка
М. Бречко
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Й. Хегелер
Замена
К. Клеменс
️️️️
А. Чихи
Желтая карточка
А. Чихи
Желтая карточка
М. Фойлнер
Желтая карточка
С. Ритер
Замена
М. Яяло
️️️️
К. Айхнер
Замена
К. Айглер
️️️️
М. Мендлер
Вторая желтая
Т. Пекхарт
ГОЛ! 1:2!
А. Чихи
Пас отдал
Л. Подольски
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Симонс
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Симонс
19'
Желтая карточка
Т. Пекхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
27
Ритер
14
Жеромел
5
Серену
4
Айхнер
2
Бречко
21
Пешко
13
Ланиг
34
Чихи
10
Подольски
18
Новакович
4-4-1-1
30
Штефан
22
Чендлер
2
Вольшайд
5
Клозе
22
Пинола
8
Фойлнер
13
Хегелер
3
Симонс
35
Эссвайн
11
Мендлер
17
Пекхарт
5
Серену
23
МакКенна
23
МакКенна
5
Серену
4
Айхнер
18
Яяло
18
Яяло
4
Айхнер
34
Чихи
17
Клеменс
17
Клеменс
34
Чихи
13
Хегелер
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
13
Хегелер
35
Эссвайн
36
Коэн
36
Коэн
35
Эссвайн
11
Мендлер
8
Айглер
8
Айглер
11
Мендлер
Остались в запасе
Кельн
Нюрнберг
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Кельн - Нюрнберг
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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