Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Кельн
Нюрнберг - Кельн: обзор матча 18 февраля 2012
Нюрнберг
18.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
28'
А. Эссвайн
85'
Т. Пекхарт
66'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Кельн
Замена
М. Ишак
️️️️
М. Ланиг
ГОЛ! 2:1!
Т. Пекхарт
Пас отдал
А. Эссвайн
Замена
К. Айглер
️️️️
Т. Чендлер
Желтая карточка
Т. Симонс
Замена
Т. Клозе
️️️️
Х. Балич
Замена
Д. Дидави
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
Р. Шефер
ГОЛ! 1:1!
М. Новакович
Пас отдал
О. Роши
Замена
О. Роши
️️️️
С. Пешко
Желтая карточка
А. Глоушек
Желтая карточка
М. Бречко
Замена
К. Айхнер
️️️️
Э. Серену
ГОЛ! 1:0!
А. Эссвайн
Желтая карточка
С. Пешко
Желтая карточка
О. Роши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
4-5-1
1
Шефер
2
Вольшайд
14
Глоушек
5
Марох
22
Чендлер
35
Эссвайн
5
Балич
8
Фойлнер
3
Симонс
13
Хегелер
17
Пекхарт
3-2-4-1
1
Ренсинг
5
Серену
23
МакКенна
14
Жеромел
2
Бречко
27
Ритер
17
Клеменс
13
Ланиг
18
Яяло
21
Пешко
18
Новакович
5
Балич
5
Клозе
5
Клозе
5
Балич
13
Хегелер
10
Дидави
10
Дидави
13
Хегелер
22
Чендлер
8
Айглер
8
Айглер
22
Чендлер
5
Серену
4
Айхнер
4
Айхнер
5
Серену
21
Пешко
21
Роши
21
Роши
21
Пешко
13
Ланиг
9
Ишак
9
Ишак
13
Ланиг
Остались в запасе
Нюрнберг
Кельн
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Остались в запасе
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Нюрнберг - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Кельн
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+