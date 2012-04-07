Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 07 апреля 2012
Кельн
07.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
39'
А. Эль-Жемаль
23'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
Замена
К. МакКенна
️️️️
С. Ритер
+2
Замена
Ч. Тэ Се
️️️️
М. Ишак
Желтая карточка
М. Яяло
Замена
С. Бениш
️️️️
З. Юнузович
Желтая карточка
С. Ритер
Замена
Ч. Тэ Се
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Жемаль
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
М. Марин
Желтая карточка
С. Пешко
ГОЛ! 0:1!
М. Розенберг
Пас отдал
М. Марин
Желтая карточка
К. Фритц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
22
Александар Игньевски
ОП
8
Клеменс Фритц
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦП
22
Марко Марин
АП
16
Златко Юнузович
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Флориан Тринкс
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
14
Жеромел
3
Эль-Жемаль
5
Серену
2
Бречко
27
Ритер
21
Пешко
13
Ланиг
17
Клеменс
10
Подольски
9
Ишак
3-3-2-1-1
1
Визе
26
Шмитц
16
Аффольтер
19
Папастатопулос
28
Трибулл
22
Игньевски
8
Фритц
16
Юнузович
14
Писарро
22
Марин
9
Розенберг
27
Ритер
23
МакКенна
23
МакКенна
27
Ритер
21
Пешко
9
Чон Тэ Се
9
Чон Тэ Се
21
Пешко
16
Юнузович
17
Бениш
17
Бениш
16
Юнузович
Остались в запасе
Кельн
Вердер
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Флориан Тринкс
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Флориан Тринкс
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Кельн - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Вердер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+