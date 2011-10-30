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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 30 октября 2011
Кельн
30.10.2011, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
19'
Л. Подольски
24'
Л. Подольски (П)
56'
С. Пешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Аугсбург
Красная карточка
Т. Оэрль
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Яяло
Замена
О. Роши
️️️️
М. Ланиг
Замена
А. Матушик
️️️️
К. Клеменс
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Д. Бринкманн
ГОЛ! 3:0!
С. Пешко
Желтая карточка
А. Беллингаузен
Замена
А. Гогиа
️️️️
Д. Санко
Желтая карточка
М. Яяло
+3
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Подольски
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Пешко
19'
Замена
Д. Санко
️️️️
У. Мерле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
13
Марк Ут
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
3-2-4-1
1
Ренсинг
2
Бречко
3
Эль-Жемаль
5
Серену
4
Айхнер
27
Ритер
21
Пешко
13
Ланиг
18
Яяло
17
Клеменс
10
Подольски
3-2-4-1
1
Йенцш
6
Мерле
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
5
Райнхардт
21
Хосогаи
11
Беллингаузен
10
Байер
8
Давидс
24
Бринкманн
13
Мельдерс
18
Яяло
17
Пеццони
17
Пеццони
18
Яяло
17
Клеменс
8
Матушик
8
Матушик
17
Клеменс
13
Ланиг
21
Роши
21
Роши
13
Ланиг
6
Мерле
3
Санко
3
Санко
6
Мерле
Санко
3
Гогиа
3
Гогиа
Санко
24
Бринкманн
20
Оэрль
20
Оэрль
24
Бринкманн
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
18
Томоаки Макино
ЦЗ
1
Тимо Хорн
ВР
9
Себастьян Фрайс
ПП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
1
Тимо Хорн
ВР
9
Себастьян Фрайс
ПП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Кельн - Аугсбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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