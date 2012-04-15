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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 15 апреля 2012
Боруссия М
15.04.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
19'
Х. Аранго
53'
Т. Янчке
55'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кельн
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
Л. Подольски
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Замена
М. Яяло
️️️️
К. Клеменс
Замена
К. МакКенна
️️️️
Э. Серену
Желтая карточка
П. Жеромел
Замена
Ю. Оцу
️️️️
П. Херрманн
Замена
О. Роши
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
Х. Аранго
ГОЛ! 2:0!
Т. Янчке
Пас отдал
М. Ройс
Замена
Т. Янчке
️️️️
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
8
Пети
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
4
Брауверс
39
Штранцль
6
Нордтвейт
3
Дамс
33
Нойштедтер
4
Данте
18
Аранго
18
Ройс
7
Херрманн
9
Ханке
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
27
Ритер
14
Жеромел
5
Серену
2
Бречко
4
Айхнер
17
Клеменс
13
Ланиг
21
Пешко
10
Подольски
18
Новакович
7
Херрманн
10
Оцу
10
Оцу
7
Херрманн
33
Нойштедтер
24
Янчке
24
Янчке
33
Нойштедтер
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
5
Серену
23
МакКенна
23
МакКенна
5
Серену
17
Клеменс
18
Яяло
18
Яяло
17
Клеменс
21
Пешко
21
Роши
21
Роши
21
Пешко
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Тимо Хорн
ВР
8
Пети
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
8
Пети
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Боруссия М - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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