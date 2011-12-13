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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 13 декабря 2011
Кельн
13.12.2011, вторник, 23:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
85'
Л. Подольски
70'
С. Аллагуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Майнц
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Аллагуи
Желтая карточка
М. Бречко
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Яяло
Замена
М. Калиджиури
️️️️
М. Гавранович
Замена
С. Фрайс
️️️️
С. Пешко
Замена
К. МакКенна
️️️️
М. Ланиг
ГОЛ! 0:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
З. Штибер
Замена
К. Айхнер
️️️️
Э. Серену
Желтая карточка
С. Аллагуи
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
Желтая карточка
Б. Свенссон
16'
Желтая карточка
М. Гавранович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-4-1
1
Ренсинг
3
Эль-Жемаль
14
Жеромел
5
Серену
2
Бречко
27
Ритер
21
Пешко
17
Клеменс
13
Ланиг
18
Яяло
10
Подольски
3-3-2-2
28
Веткло
27
Кирхгофф
2
Свенссон
30
Фатхи
3
Поспех
14
Баумгартлингер
26
Бунгерт
10
Штибер
19
Сото
9
Аллагуи
19
Гавранович
5
Серену
4
Айхнер
4
Айхнер
5
Серену
13
Ланиг
23
МакКенна
23
МакКенна
13
Ланиг
21
Пешко
9
Фрайс
9
Фрайс
21
Пешко
19
Гавранович
33
Калиджиури
33
Калиджиури
19
Гавранович
10
Штибер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Штибер
9
Аллагуи
11
Уджа
11
Уджа
9
Аллагуи
Остались в запасе
Кельн
Майнц
1
Тимо Хорн
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
33
Хайнц Мюллер
ВР
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кельн - Майнц
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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