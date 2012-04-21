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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 21 апреля 2012
Кельн
21.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
52'
С. Пешко
71'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Штутгарт
Замена
Ф. Хавьер Родригес
️️️️
С. Таски
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Яяло
Замена
О. Роши
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 1:1!
Какау
Пас отдал
В. Ибишевич
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Харник
Желтая карточка
М. Харник
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
Какау
️️️️
Ю. Шибер
ГОЛ! 1:0!
С. Пешко
Пас отдал
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ПАЗ
20
Юлиан Шибер
ЛВ
6
Вилльям Квист
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-4-1
1
Ренсинг
27
Ритер
14
Жеромел
23
МакКенна
4
Айхнер
2
Бречко
21
Пешко
13
Ланиг
18
Яяло
17
Клеменс
10
Подольски
3-2-2-2-1
26
Ульрайх
35
Таски
5
Нидермайер
2
Сакаи
3
Молинаро
6
Квист
4
Гентнер
15
Хайнал
22
Харник
20
Шибер
11
Ибишевич
21
Пешко
21
Роши
21
Роши
21
Пешко
18
Яяло
17
Пеццони
17
Пеццони
18
Яяло
35
Таски
3
Родригес
3
Родригес
35
Таски
20
Шибер
18
Какау
18
Какау
20
Шибер
22
Харник
30
Оказаки
30
Оказаки
22
Харник
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Кельн - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
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