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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 16 декабря 2011
Бавария
16.12.2011, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
48'
М. Гомес
63'
Д. Алаба
88'
Т. Кроос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
ГОЛ! 3:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Д. Алаба
Желтая карточка
К. МакКенна
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
Замена
Л. Густаво
️️️️
А. Роббен
Замена
С. Фрайс
️️️️
Л. Подольски
Замена
О. Роши
️️️️
К. Клеменс
Желтая карточка
С. Пешко
Желтая карточка
М. Яяло
ГОЛ! 2:0!
Д. Алаба
Замена
Д. Алаба
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Вторая желтая
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
Э. Серену
14'
Замена
К. МакКенна
️️️️
М. Бречко
13'
Травма
М. Бречко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
14
Педру Жеромел
(К)
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
27
Саша Ритер
ОП
18
Мато Яяло
АП
17
Кристиан Клеменс
ПП
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
44
Тимощук
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
Ренсинг
23
МакКенна
14
Жеромел
5
Серену
2
Бречко
27
Ритер
3
Эль-Жемаль
17
Клеменс
21
Пешко
18
Яяло
10
Подольски
13
Мюллер
5
Алаба
5
Алаба
13
Мюллер
10
Роббен
14
Густаво
14
Густаво
10
Роббен
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
17
Клеменс
21
Роши
21
Роши
17
Клеменс
10
Подольски
9
Фрайс
9
Фрайс
10
Подольски
Остались в запасе
Бавария
Кельн
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Бавария - Кельн
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:25 (прямая)
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