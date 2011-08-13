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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 13 августа 2011
Шальке-04
13.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
5 : 1
Завершен
Кельн
42'
К. Хунтелаар (П)
47'
К. Хунтелаар
48'
Л. Холтби
59'
Рауль
84'
К. Хунтелаар
12'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
ГОЛ! 5:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Ч. Марика
️️️️
Рауль
Желтая карточка
О. Роши
Замена
К. Клеменс
️️️️
А. Чихи
Замена
А. Матушик
️️️️
М. Яяло
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ! 4:1!
Рауль
Пас отдал
Я. Моравек
Замена
О. Роши
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 3:1!
Л. Холтби
Пас отдал
М. Хегер
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Хегер
Желтая карточка
К. МакКенна
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Хунтелаар
19'
Желтая карточка
М. Ланиг
Замена
К. Пападопулос
️️️️
К. Метцельдер
13'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Пешко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
4-1-2-1-2
1
Ферманн
28
Фукс
21
Метцельдер
32
Матип
5
Хеведес
6
Хегер
30
Моравек
90
Холтби
7
Дракслер
21
Хунтелаар
7
Рауль
3-2-4-1
1
Ренсинг
2
Бречко
23
МакКенна
14
Жеромел
27
Ритер
4
Айхнер
34
Чихи
18
Яяло
13
Ланиг
21
Пешко
10
Подольски
21
Метцельдер
14
Пападопулос
14
Пападопулос
21
Метцельдер
30
Моравек
14
Хурадо
14
Хурадо
30
Моравек
7
Рауль
19
Марика
19
Марика
7
Рауль
21
Пешко
21
Роши
21
Роши
21
Пешко
34
Чихи
17
Клеменс
17
Клеменс
34
Чихи
18
Яяло
8
Матушик
8
Матушик
18
Яяло
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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