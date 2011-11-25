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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 25 ноября 2011
Кельн
25.11.2011, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
20'
М. Ханке
30'
Х. Аранго
47'
М. Ханке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
Замена
Т. Маркс
️️️️
П. Херрманн
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
М. Ройс
Замена
Т. Макино
️️️️
С. Ритер
Желтая карточка
П. Херрманн
Замена
О. Роши
️️️️
С. Пешко
Замена
К. Пеццони
️️️️
А. Матушик
ГОЛ! 0:3!
М. Ханке
Желтая карточка
С. Пешко
ГОЛ! 0:2!
Х. Аранго
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Ханке
Пас отдал
П. Херрманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Адам Матушик
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
13
Марк Ут
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-2-4-1
1
Ренсинг
27
Ритер
23
МакКенна
14
Жеромел
4
Айхнер
2
Бречко
21
Пешко
18
Яяло
17
Клеменс
8
Матушик
10
Подольски
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
4
Брауверс
24
Янчке
6
Нордтвейт
4
Данте
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Ханке
27
Ритер
18
Макино
18
Макино
27
Ритер
8
Матушик
17
Пеццони
17
Пеццони
8
Матушик
21
Пешко
21
Роши
21
Роши
21
Пешко
7
Херрманн
14
Маркс
14
Маркс
7
Херрманн
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
18
Ройс
25
Бобадилья
25
Бобадилья
18
Ройс
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
1
Тимо Хорн
ВР
9
Себастьян Фрайс
ПП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
9
Себастьян Фрайс
ПП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Кельн - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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