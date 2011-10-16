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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Ганновер-96
Кельн - Ганновер-96: обзор матча 16 октября 2011
Кельн
16.10.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
24'
Л. Подольски
86'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Ганновер-96
Замена
О. Роши
️️️️
А. Чихи
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Желтая карточка
М. Ланиг
Желтая карточка
А. Чихи
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
Л. Подольски
Желтая карточка
Э. Погатец
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
М. Шмидебах
Замена
К. Пандер
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
М. Шмидебах
Замена
Т. Макино
️️️️
Андрезиньо
Замена
Андрезиньо
️️️️
М. Бречко
Желтая карточка
К. Рауш
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Ганновер-96
1
Паскаль Нагель
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
3-2-4-1
1
Ренсинг
27
Ритер
5
Серену
3
Эль-Жемаль
4
Айхнер
2
Бречко
21
Пешко
13
Ланиг
18
Яяло
34
Чихи
10
Подольски
4-3-1-2
20
Цилер
23
Шахед
2
Погатец
5
Хагги
19
Шульц
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
25
Абделлауе
11
Конан
Андрезиньо
18
Макино
18
Макино
Андрезиньо
2
Бречко
12
Андрезиньо
12
Андрезиньо
2
Бречко
34
Чихи
21
Роши
21
Роши
34
Чихи
34
Рауш
24
Пандер
24
Пандер
34
Рауш
24
Шмидебах
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
24
Шмидебах
Остались в запасе
Кельн
Ганновер-96
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Паскаль Нагель
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
1
Паскаль Нагель
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Кельн - Ганновер-96
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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