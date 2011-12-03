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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 03 декабря 2011
Штутгарт
03.12.2011, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Кельн
29'
К. Гентнер
36'
К. Гентнер
15'
Л. Подольски (П)
88'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кельн
Желтая карточка
Э. Серену
ГОЛ! 2:2!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Фрайс
Замена
С. Фрайс
️️️️
С. Пешко
Замена
К. МакКенна
️️️️
М. Ланиг
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Какау
Желтая карточка
А. Бока
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
Желтая карточка
С. Оказаки
Замена
З. Кузманович
️️️️
Т. Хайнал
Замена
О. Роши
️️️️
К. Клеменс
Желтая карточка
М. Бречко
Замена
А. Бока
️️️️
Х. Булахруз
Желтая карточка
Х. Булахруз
ГОЛ! 2:1!
К. Гентнер
ГОЛ! 1:1!
К. Гентнер
Пас отдал
Т. Хайнал
20'
Желтая карточка
М. Ланиг
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
18
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
4-3-3
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
3
Родригес
23
Булахруз
15
Хайнал
4
Гентнер
6
Квист
22
Харник
18
Какау
30
Оказаки
3-2-4-1
1
Ренсинг
3
Эль-Жемаль
14
Жеромел
5
Серену
2
Бречко
27
Ритер
18
Яяло
17
Клеменс
13
Ланиг
21
Пешко
10
Подольски
23
Булахруз
15
Бока
15
Бока
23
Булахруз
15
Хайнал
8
Кузманович
8
Кузманович
15
Хайнал
18
Какау
20
Шибер
20
Шибер
18
Какау
13
Ланиг
23
МакКенна
23
МакКенна
13
Ланиг
17
Клеменс
21
Роши
21
Роши
17
Клеменс
21
Пешко
9
Фрайс
9
Фрайс
21
Пешко
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
1
Андре Вайс
ВР
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Штутгарт - Кельн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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