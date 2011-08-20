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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Кайзерслаутерн
Кельн - Кайзерслаутерн: обзор матча 20 августа 2011
Кельн
20.08.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
19'
М. Яяло
17'
И. Иличевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Кайзерслаутерн
Замена
Т. Пецос
️️️️
О. Кирх
Замена
Д. Куемаха
️️️️
Р. Сукута-Пазу
Желтая карточка
Андрезиньо
Замена
А. Матушик
️️️️
К. МакКенна
Желтая карточка
Л. Йессен
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
О. Шахан
️️️️
К. Фортунис
Замена
К. Клеменс
️️️️
С. Пешко
Желтая карточка
М. Бречко
Желтая карточка
М. Ланиг
Желтая карточка
О. Кирх
ГОЛ! 1:1!
М. Яяло
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Иличевич
Пас отдал
Ф. Дик
Замена
Андрезиньо
️️️️
К. Айхнер
2'
Желтая карточка
М. Амедик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
18
Мато Яяло
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
14
Мануэль Хорниг
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Кельн
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
3-2-4-1
22
Варводич
2
Бречко
14
Жеромел
23
МакКенна
4
Айхнер
27
Ритер
21
Пешко
18
Яяло
13
Ланиг
34
Чихи
18
Новакович
3-2-4-1
1
Трапп
14
Хорниг
20
Родней
25
Амедик
23
Дик
18
Йессен
21
Кирх
8
Тифферт
19
Сукута-Пазу
16
Иличевич
7
Фортунис
4
Айхнер
12
Андрезиньо
12
Андрезиньо
4
Айхнер
23
МакКенна
8
Матушик
8
Матушик
23
МакКенна
21
Пешко
17
Клеменс
17
Клеменс
21
Пешко
7
Фортунис
10
Шахан
10
Шахан
7
Фортунис
21
Кирх
6
Пецос
6
Пецос
21
Кирх
19
Сукута-Пазу
19
Куемаха
19
Куемаха
19
Сукута-Пазу
Остались в запасе
Кельн
Кайзерслаутерн
18
Томоаки Макино
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Кельн - Кайзерслаутерн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
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