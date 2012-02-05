Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Кельн
Кайзерслаутерн - Кельн: обзор матча 05 февраля 2012
Кайзерслаутерн
05.02.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Кельн
72'
О. Роши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Кельн
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Новакович
Желтая карточка
О. Шахан
ГОЛ! 0:1!
О. Роши
Пас отдал
К. Клеменс
Замена
О. Роши
️️️️
М. Ланиг
Замена
М. Ишак
️️️️
С. Пешко
Желтая карточка
Родней
Вторая желтая
А. Борысюк
Желтая карточка
А. Борысюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
4-3-3
1
Трапп
0
Бугера
24
Яхья
20
Родней
23
Дик
8
Тифферт
10
Шахан
16
Борысюк
14
Йоргенсен
2
Вагнер
9
Шехтер
3-2-4-1
1
Ренсинг
14
Жеромел
5
Серену
23
МакКенна
27
Ритер
4
Айхнер
13
Ланиг
18
Яяло
17
Клеменс
21
Пешко
18
Новакович
18
Новакович
17
Пеццони
17
Пеццони
18
Новакович
13
Ланиг
21
Роши
21
Роши
13
Ланиг
21
Пешко
9
Ишак
9
Ишак
21
Пешко
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Кельн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Кайзерслаутерн - Кельн
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
Новости команд
Все
Кайзерслаутерн
Кельн
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+