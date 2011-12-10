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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 10 декабря 2011
Кельн
10.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
20'
К. Клеменс
60'
Л. Подольски
65'
К. Клеменс
73'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фрайбург
Замена
Я. Абдессадки
️️️️
А. Путило
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Клеменс
Замена
А. Матушик
️️️️
С. Ритер
ГОЛ! 4:0!
Л. Подольски
Замена
К. Айхнер
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 3:0!
К. Клеменс
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Розенталь
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Пешко
Желтая карточка
Ю. Шустер
Желтая карточка
Э. Серену
Желтая карточка
Ф. Баcтианс
ГОЛ! 1:0!
К. Клеменс
Пас отдал
С. Пешко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
3-2-4-1
1
Ренсинг
5
Серену
3
Эль-Жемаль
14
Жеромел
2
Бречко
27
Ритер
21
Пешко
18
Яяло
17
Клеменс
13
Ланиг
10
Подольски
4-4-1-1
1
Бауманн
7
Шмид
5
Бучер
11
Крмас
11
Баcтианс
16
Макиади
23
Флум
23
Шустер
14
Путило
10
Розенталь
61
Сиссе
21
Пешко
4
Айхнер
4
Айхнер
21
Пешко
27
Ритер
8
Матушик
8
Матушик
27
Ритер
17
Клеменс
9
Фрайс
9
Фрайс
17
Клеменс
14
Путило
6
Абдессадки
6
Абдессадки
14
Путило
10
Розенталь
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Розенталь
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Маркус Зорг
Статистика матча Кельн - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
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