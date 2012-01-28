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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 28 января 2012
Кельн
28.01.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Шальке-04
4'
Л. Подольски
60'
Ч. Марика
72'
Ч. Марика
78'
К. Хунтелаар (П)
83'
М. Хегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
К. Мориц
️️️️
Ч. Марика
ГОЛ! 1:4!
М. Хегер
Пас отдал
К. Хунтелаар
Замена
М. Ланиг
️️️️
С. Пешко
Красная карточка
М. Бречко
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Хунтелаар
ГОЛ! 1:2!
Ч. Марика
Замена
М. Бречко
️️️️
Т. Макино
Замена
О. Роши
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 1:1!
Ч. Марика
Пас отдал
К. Фукс
Желтая карточка
Ж. Матип
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
А. Учида
Желтая карточка
А. Учида
Желтая карточка
П. Жеромел
18'
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Новакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
18
Томоаки Макино
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
18
Макино
5
Серену
14
Жеромел
4
Айхнер
27
Ритер
21
Пешко
10
Ябо
17
Клеменс
10
Подольски
18
Новакович
3-3-1-3
1
Уннершталь
21
Метцельдер
14
Пападопулос
32
Матип
2
Учида
6
Хегер
28
Фукс
7
Дракслер
21
Хунтелаар
19
Марика
7
Обаси Огбуке
18
Макино
2
Бречко
2
Бречко
18
Макино
21
Пешко
13
Ланиг
13
Ланиг
21
Пешко
17
Клеменс
21
Роши
21
Роши
17
Клеменс
19
Марика
18
Мориц
18
Мориц
19
Марика
2
Учида
14
Хурадо
14
Хурадо
2
Учида
7
Дракслер
20
Пукки
20
Пукки
7
Дракслер
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Кельн - Шальке-04
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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