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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Кельн
Ганновер-96 - Кельн: обзор матча 18 марта 2012
Ганновер-96
18.03.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Кельн
19'
Л. Штиндль
61'
Я. Шлаудрафф (П)
67'
М. Диуф
83'
М. Диуф
43'
К. Пеццони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Кельн
ГОЛ! 4:1!
М. Диуф
Пас отдал
Л. Штиндль
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
К. МакКенна
️️️️
К. Пеццони
Замена
О. Роши
️️️️
С. Пешко
Замена
А. Эль-Жемаль
️️️️
Э. Серену
ГОЛ! 3:1!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Я Конан
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Шмидебах
Желтая карточка
Э. Серену
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Шлаудрафф
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Абделлауе
ГОЛ! 1:1!
К. Пеццони
Пас отдал
С. Пешко
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
24
Мануэль Шмидебах
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Цилер
5
Эггиманн
19
Шульц
5
Хагги
6
Черундоло
18
Пинту
34
Рауш
24
Шмидебах
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
3-2-3-2
1
Ренсинг
27
Ритер
14
Жеромел
5
Серену
2
Бречко
4
Айхнер
17
Клеменс
17
Пеццони
21
Пешко
9
Ишак
18
Новакович
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
24
Шмидебах
11
Конан
11
Конан
24
Шмидебах
25
Абделлауе
92
Диуф
92
Диуф
25
Абделлауе
5
Серену
3
Эль-Жемаль
3
Эль-Жемаль
5
Серену
17
Пеццони
23
МакКенна
23
МакКенна
17
Пеццони
21
Пешко
21
Роши
21
Роши
21
Пешко
Остались в запасе
Ганновер-96
Кельн
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Тимо Хорн
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Ганновер-96 - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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