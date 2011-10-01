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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 01 октября 2011
Герта
01.10.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
14'
П. Ласогга
26'
П. Ласогга
34'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Кельн
Желтая карточка
М. Франц
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
П. Ласогга
Желтая карточка
П. Ласогга
Замена
М. Франц
️️️️
К. Янкер
Желтая карточка
М. Ланиг
Замена
М. Ланиг
️️️️
М. Яяло
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Э. Бен-Хатира
Желтая карточка
С. Пешко
Замена
К. Клеменс
️️️️
А. Чихи
Замена
А. Матушик
️️️️
Андрезиньо
ГОЛ! 3:0!
Раффаэл
Пас отдал
К. Янкер
ГОЛ! 2:0!
П. Ласогга
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
ГОЛ! 1:0!
П. Ласогга
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Тунай Торун
ПВ
19
Абу Бакарр Каргбо
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
4-4-2
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Хубник
16
Янкер
4
Миятович
20
Эберт
28
Бен-Хатира
16
Оттль
18
Нимайер
10
Ласогга
11
Раффаэл
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
27
Ритер
5
Серену
23
МакКенна
12
Андрезиньо
4
Айхнер
34
Чихи
18
Яяло
21
Пешко
10
Подольски
18
Новакович
10
Ласогга
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
10
Ласогга
16
Янкер
5
Франц
5
Франц
16
Янкер
28
Бен-Хатира
13
Рукавица
13
Рукавица
28
Бен-Хатира
12
Андрезиньо
8
Матушик
8
Матушик
12
Андрезиньо
34
Чихи
17
Клеменс
17
Клеменс
34
Чихи
18
Яяло
13
Ланиг
13
Ланиг
18
Яяло
Остались в запасе
Герта
Кельн
19
Абу Бакарр Каргбо
ЦФ
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
22
Миро Варводич
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
19
Абу Бакарр Каргбо
ЦФ
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Герта - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
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