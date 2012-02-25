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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 25 февраля 2012
Кельн
25.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Байер
16'
Л. Бендер
50'
Л. Бендер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
+1
Замена
М. Ортега
️️️️
Р. Аугусто
Замена
М. Ишак
️️️️
К. Айхнер
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Шюррле
Замена
С. Рольфес
️️️️
Г. Кастро
Замена
М. Вайзер
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 0:2!
Л. Бендер
Пас отдал
Р. Аугусто
Замена
Ч. Тэ Се
️️️️
М. Новакович
Желтая карточка
С. Ритер
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бендер
Пас отдал
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
36
Бинвеню Басала-Мазана
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
27
Ритер
23
МакКенна
12
Андрезиньо
13
Ланиг
17
Клеменс
21
Роши
18
Яяло
18
Новакович
3-2-3-1
1
Лено
7
Райнарц
5
Швааб
21
Топрак
8
Бендер
3
Кадлец
7
Аугусто
20
Шюррле
8
Кастро
11
Кисслинг
18
Яяло
8
Вайзер
8
Вайзер
18
Яяло
18
Новакович
9
Чон Тэ Се
9
Чон Тэ Се
18
Новакович
4
Айхнер
9
Ишак
9
Ишак
4
Айхнер
8
Кастро
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Кастро
7
Аугусто
10
Ортега
10
Ортега
7
Аугусто
20
Шюррле
38
Беллараби
38
Беллараби
20
Шюррле
Остались в запасе
Кельн
Байер
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
36
Бинвеню Басала-Мазана
ЦЗ
1
Тимо Хорн
ВР
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
36
Бинвеню Басала-Мазана
ЦЗ
1
Тимо Хорн
ВР
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Кельн - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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